Denuncian a mañoso padrastro

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de nombre Dariela "N" presentará formal denuncia en contra de su padrastro por el delito de abuso sexual en agravio de su hija de 2 añitos de edad.

La víctima indirecta señaló como presunto responsable de cometer dicha conducta a Carlos "N" de 28 años de edad el cual es pareja de la abuelita de la pequeña afectada.

Mencionó la dama que al percatarse de una infección que presentaba su pequeña niña en las partes íntimas la llevó a consultar al Seguro Social, descartando los galenos se tratase de una violación.

"Me dijeron que solamente fueron tocamientos por lo que de igual manera habré de denunciar los hechos ante la mesa receptora de querellas", destacó la ofendida.

La joven madre de familia añadió que no cuenta con el apoyo de su madre, puesto que esta le indicó, si denunciaba, la correría de su vivienda.

"En lugar de recibir apoyo de ella no es así, prácticamente me está dejando sola, añadió la fémina destacando que a su madre solamente le interesa la seguridad de su esposo más no de su hija y tampoco de su nietecita.