Denuncian a pirómano de Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Juan Antonio Marines Guzmán, presentó formal denuncia por el delito de daños en propiedad ajena, en contra de Ignacio Sánchez quien fue acusado de incendiar su domicilio ubicado en la colonia Morelos.

El presunto responsable es el propietario de la casa habitación que incendió la semana pasada, según el afectado señaló en su denuncia que varios vecinos observaron dicha acción.

El denunciado pretendía que su inquilino dejara la vivienda que se encontraba en malas condiciones y sin los servicios básicos como son el agua y energía eléctrica, por lo que comenzó arreglarla a cuenta de renta.

Solamente una mensualidad de 500 pesos no cubrió el inquilino debido a que había hecho gastos en las obras de remodelación de su casa, pero de alguna forma apoyaba al rentero dándole pequeños abonos y sus alimentos.

El afectado pide al presunto responsable que le pague los daños originados en sus pertenencias que fueron consumidos en su totalidad por el fuego, agregó que se quedó en la calle y ahora vive del apoyo de su familia y vecinos.