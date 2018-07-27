Denuncian a vecino por abusar de perrita

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer denunció a su vecino por atacar sexualmente a su perrita hasta en dos ocasiones, hechos acontecidos en la colonia 28 de Noviembre.

De acuerdo al relato de Juana, señaló que su mascota desapareció el pasado domingo durante la noche, por lo cual salió en su búsqueda.

“Fueron algunos vecinos los que me avisaron que mi perrita se encontraba en casa de un vecino y cuando acudí al domicilio desagradable fue mi sorpresa al observar por una ventana que Juan alias “La Rata” estaba haciendo cosas impropias con mi mascota”, dijo la mujer.

Juana destacó que al golpear la puerta de la vivienda y gritarle al individuo que liberara a su mascota, finalmente la perrita fue dejada en libertad por con visibles lesiones.

Esta agresión contra su mascota se repitió al día siguiente, por lo que solicitó apoyo de la agrupación denominada “Huellitas con Causa”, que le aconsejó interponer la denuncia ante el Ministerio Público.

La dueña del can reveló a su vez que varios vecinos ya han señalado al sujeto como drogadicto depravado, situación que los mantiene en alerta.