Denuncian ahora al esposo de Karina

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El ciudadano que fue brutamente golpeado por el esposo de la excandidata, Karina Treviño Robles, denunció la golpiza ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

El Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, explicó que el golpeado es hermano de Elizabeth Martínez quien el pasado viernes denunció a Karina también por el mismo delito.

Delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén.

Relató que el fin de semana pasado, se generó una denuncia por parte de Elizabeth Martínez que acudió a la Agencia Investigadora de esta localidad para acusar la agresión de Karina Treviño Robles.

En este caso la autoridad competente dio la atención debida a la mujer y se canalizó a Mediación pues las lesiones no se consideraron graves.

Ahí realizaron la cita correspondiente a Karina Treviño llegando a una conciliación en el caso concreto resolviéndose por dicha vía (la mediación).

El Ministerio Público recibió la carpeta como concluida, es decir, las investigaciones se cierran desde el momento en que se llega a un acuerdo.

Aclaró que no se dio la detención de Karina Treviño, pues esto fue un hecho que se manejó sin detenido oportunamente.

Ahora el hermano de Elizabeth Martínez, denunció al esposo de Karina Treviño por el mismo delito.