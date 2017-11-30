Denuncian al 'Rulo' por amenazas de muerte

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Una madre de familia vecina de la calle Nayarit del Barrio Cuatro de este mineral, presentó una denuncia ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público el día de ayer por la mañana en contra de un sujeto apodado el “Rulo” por el delito de amenazas de muerte afuera de su domicilio. Los hechos se registraron, mencionó la afectada, quien se identificó como María del Refugio Esquivel, afuera de su domicilio en la calle antes mencionada cuando el presunto responsable a quien logró identificar como Raúl Casas alias el “Rulo”, llegó a su domicilio con machete en mano amenazándola de muerte.

Debido a que esta le llamo la atención enérgicamente, ya que el sujeto andaba patinando llanta minutos antes afuera de la escuela primaria Cuauhtémoc ubicada en el Tiro Cuatro de este mineral, razón por la que la madre de familia solicitó la colaboración de los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad Municipal.

Quienes llegaron rápidamente al llamado, realizando un operativo de presencia no logrando dar con el presunto responsable, por tal motivo, los oficiales asesoraron a la madre de familia a que acudiera a presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes, quienes ya se encuentran investigando lo sucedido.