Denuncian basura en márgenes de río

NUEVA ROSITA, COAH.- Con la afluencia de personas a las márgenes de los ríos de la Región Carbonífera es importante recordar que hay un reglamento para la preservación de áreas naturales, los vecinos del rio Álamos se quejan de la gran cantidad de basura que dejan los paseantes.

En esta temporada de verano las márgenes de los ríos Álamos y Sabinas lucen con mayor flujo de paseantes que van a disfrutar de un chapuzón para mitigar el calor, sin embargo están empezando a omitir las recomendaciones generales que emiten las autoridades para preservar el medio ambiente.

Es la mala costumbre de los paseantes arrojar basura al agua o dejar desechos en la vega de los ríos y eso provoca una seria contaminación ambiental, en estos lugares de esparcimiento se colocaron señalamientos de no arrojar basura al lecho del rio, sin embargo familias hacen caso omiso a las recomendaciones.

Cada fin de semana centenares de personas que visitan estos lugares dejan toneladas de basura que en su mayoría queda flotando en el agua y es una contaminación grave para el ecosistema porque puede provocar la muerte de los peces y otras especies acuáticas además de la mala imagen. Dijeron algunos habitantes.

Los integrantes de los comités de los parques recreativos en Santa María y ejido San Juan de Sabinas cobran una cuota a los paseantes para ingresar con el objetivo de recabar fondos económicos y hacer mejoras en el poblado, así como el aseo al lugar de esparcimiento.