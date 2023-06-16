Denuncian daños a tubería de agua

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Los daños ocasionados en la tubería general que abastece de vital líquido a los usuarios de SIMAS que residen en esta población y otros minerales fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior fue informado por la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra, destacando que ante esta grave falta cometida en perjuicio de cientos de habitantes, se procedió ya legalmente.

“Las familias que resultaron afectadas habitan también en el Ejido La Cuchilla, La Villa de Esperanzas, el Mineral de Rancherías, hogares donde dejaron de contar con el servicio del agua potable por varias horas”, precisó la edil.

Añadió que afortunadamente y con el apoyo de la gerencia del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento en la Región Carbonífera, Rafael Humberto Martínez Villarreal se logró poner atención inmediata a esta situación retirando la tubería dañada por una nueva.

La alcaldesa aprovechó para exhortar a la población en general a denunciar en caso de detectar a personas sin oficio dañando las instalaciones públicas, toda vez que los únicos afectados es la sociedad en general.