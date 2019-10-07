Denuncian detención de jóvenes

NUEVA ROSITA, COAH.- Un grupo de siete jóvenes de las colonias Rovirosa, Filtros y del ejido María fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Las madres de familia quienes se encontraban postradas en el exterior de la corporación señalaron que a golpes e insultos arrestaron a los jóvenes sin que hasta el momento les informen el motivo de la detención.

Protestan por detención de sus hijos.

Julia Rodríguez Muñoz, madre de uno de los detenidos manifestó que llegaron los ministeriales a su domicilio ubicado en el ejido María a las 3:00 de la mañana, destrozaron la puerta principal, golpearon a su esposo y detuvieron a su hijo.

Las madres de los detenidos argumentaron que a golpes y palabras altisonantes detuvieron a sus hijos sin importarles que estuvieran las mujeres impidiendo la detención de sus vástagos.

Hasta el momento las madres de familia ignoran cual fue el motivo de la detención y el delito que cometieron para que actuaran los ministeriales de esa manera.