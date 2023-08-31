Denuncian falsos casos de omisión

NUEVA ROSITA, COAH.- El titular de la PRONNIF, Pablo Meza Quintanilla informa que se investigan varios casos de omisión de cuidados de varios menores de edad, las denuncias se recibieron en forma anónima y vía telefónica.



Según los denunciantes hacen señalamientos que en algunos casos las madres de familia no atienden a sus hijos menores de edad o bien que no acudieron a clases durante el pasado ciclo escolar

Meza Quintanilla, aseguró que la mayoría de las denuncias que se han investigado han resultado falsas, los denunciantes son familiares de sus ex parejas que pretenden disputarse la patria potestad de los menores que supuestamente se encuentran abandonados.

En forma sorpresiva funcionarios de la PRONNIF llegan a los domicilios de las denunciadas para iniciar las averiguaciones sobre la queja recibida por omisión de cuidados que hicieron con anterioridad y detectan que los niños se encuentran en buen estado de salud.

El funcionamiento de la PRONNIF, hace un llamado a las parejas que disolvieron su vínculo matrimonial que no utilicen estos métodos para tratar de quitarle los hijos a la que fue su pareja y madre de los niños.