Depende de AMLO y Ancira fin de crisis

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño mostró su preocupación por la crisis que impera en la Región Carbonífera y en la Región Centro afectando a miles de familias que hoy en día no tienen sustento en sus hogares ante la paralización de sus fuentes de trabajo, AHMSA y MIMOSA.

Ante esta grave situación que prevalece y ya va para 1 año afectando a más de 14 mil personas, Monseñor envió un mensaje tanto al empresario monclovense Alonso Ancira Elizondo como al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador “A ambos les pido que ojalá, otorguen las respuestas que tantas familias están esperando” dado a que de estos dos personajes depende en gran parte la solución a este conflicto.

“Son muchas las personas que se están viendo afectadas por ello esperamos que pronto puedan estar bien”, -le pido mucho a Dios que los ilumine a ambos-, subrayó el representante de la iglesia católica.

Expresó a su vez su admiración por todo el pueblo, ante la forma en como han pasado las adversidades y como van pasando esta situación, -definitivamente que estoy enterado de las dificultades que se están presentando en cada una de las comunidades y me hablan de tantas carencias que tienen- sin embargo añadió, en todas partes, siempre ha habido quien apoya, desde la misma necesidad.

“Estas situaciones de dificultad también traen muchos beneficios porque resaltan las personas generosas, se ve el amor al prójimo verdaderamente, pero ojalá que pronto ya termine toda esta crisis, indicó a LA VOZ.

Finalmente mencionó: manifiesto mi respeto hacia Obrador y hacia Alonso Ancira por todo lo que han hecho por el pueblo, por la sociedad y obviamente por la empresa o por las empresas.

A la comunidad pidió mantenerse en unidad, apoyando al prójimo, al más necesitado pues solo así se pueden superar adversidades siempre con fe y de la mano de Dios.