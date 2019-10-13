Deplorable autopista “premier”

Tras la denuncia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el Estado de Morelos, al denunciar el abandono de carreteras, ayer el delegado en Coahuila Reyes Flores Hurtado siguió su ejemplo y criticó las malas condiciones de la autopista de cuota Allende-Rosita.

En un video difundido en sus redes sociales, el funcionario federal, advirtió sobre las deprimentes condiciones de la carretera.

“Está concesionada y se paga una cuota. Cobran como si fuera una autopista de primer mundo”, denunció.

En el video se observa manejando su propio vehículo sobre la carretera.

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“No permitiremos abusos en el servicio de mala calidad que cobran al ciudadano”, sostuvo.

Asimismo, señaló que se va a hacer todo lo necesario para exigir el mantenimiento de este tramo, para que el usuario pueda transitar con seguridad en una carretera de primer nivel.

Hace unos días, López Obrador bajó de su vehículo en una carretera rural en el Estado de Morelos, al ver a un hombre y su hijo parchar con tierra y piedras los baches en una carretera.