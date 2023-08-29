Derriba a motociclista; El afectado resultó policontundido

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un motociclista fue derribado de su caballo de acero al desplazarse en vía libre de Norte a Sur sobre el Callejón de Los Guerra y la calle Jiménez, colonia El Magisterio de esta ciudad.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos entrevistándose con el ciudadano Moisés N el cual señaló que conducía de Oriente a Poniente su automóvil Nissan Altima, color blanco, 2004 por lo que al llegar a la arteria Jiménez hizo alto total sin embargo al avanzar nuevamente colisionó con el tripulante de una motocicleta.

El lesionado se identificó con el nombre de Saúl Eduardo N el cual dijo que debido a la maleza que se encuentra en dichas calles no observó el desplazamiento del auto compacto.

Sobre el lugar quedó derribada la motocicleta marca Itálica, DM200, sin placas, modelo 2022 la cual fue retirada de circulación al igual que el automóvil.

En tanto las personas involucradas en este hecho mencionaron que no requerían de la intervención de Seguridad Pública pues llegarían a un convenio de reparación de daños entre ambas personas.