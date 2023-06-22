Derriba mujer a motociclista

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Un motociclista fue embestido sobre el Bulevar Minero entre calle Reforma y Corregidora de este mineral, informaron autoridades policiacas de Seguridad Pública Municipal.

La persona lesionada fue identificada con el nombre de Jesús Ernesto N de 20 años de edad, domiciliado en calle Guzmán, Número 18 del barrio de Madera.

El jovencito de oficio albañil se desplazaba en vía libre por el bulevar a bordo de una motocicleta Italika, modelo 2017, color rojo con blanco cuando intempestivamente fue embestido por Juana María N de 56 años de edad la cual conducía una camioneta Ford Escape, modelo 2002, color rojo y placas de circulación FKM-790-B.

La presunta responsable por su parte indicó que circulaba por la calle Corregidora de Oriente a Poniente y al hacer alto para cruzar el bulevar Mineros no tomó la precaución debida sobreviniendo el accidente.

Ambas partes llegaron a un acuerdo de reparación de daños, tras los hechos ocurridos.