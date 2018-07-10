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Coahuila

Derriba poste con Cherokee

Por JesúsLópez / La Voz - 10 julio, 2018 - 00:27 a.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un vehículo tipo Cherokee, se estrelló contra dos postes, uno de alumbrado público y el otro de Teléfonos de México (Telmex), en hechos registrados a las 04:30 horas de la madrugada de ayer, en las calles Morelos con Ignacio Elizondo, el conductor responsable se dio a la fuga inmediatamente.

      El responsable se dio a la fuga, informaron las autoridades policiacas.

      La unidad accidentada es una camioneta tipo Cherokee, color roja, modelo 2017 y con placas de circulación EFJ-34-89, que fue encontrada en estado de abandono.

      Circulaba sobre la calle Morelos con Ignacio Elizondo, en dirección de oriente a poniente por el carril derecho, pero al llegar frente a un negocio su conductor se cargó a su extrema derecha, para sí estrellarse contra un poste metálico del alumbrado público el cual derribó por completo, y luego contra un poste de madera de Telmex.

      Finalmente el auto, que quedó bastante dañado, fue retirado del lugar por medio de Grúas González a donde se llevaron la unidad siniestrada, esperando que su propietario acuda a reclamarla.

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