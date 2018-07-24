Derriba yegua a menor

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Con probable lesión en cadera y cervicales resultó un menor, cuando la yegua en la que paseaba, reparó y lo tumbó al suelo afuera de su domicilio.

Los hechos desafortunados ocurrieron el día de ayer en la noche en una de las calles del barrio 22, donde el menor montaba la yegua.

El menor fue identificado como Cristian Alcalá de 11 años de edad, fue atendido enseguida por personal de Protección Civil y Bomberos de este mineral.

El lesionado fue inmovilizado y de inmediato trasladado a la sala de Urgencias del Hospital Hugo Martínez Tijerina, donde permanece internado.

Además de aplicársele una serie de estudios, serán los médicos quienes determinarán el estado de salud del menor, quien hasta el día de ayer se quejaba de un fuerte dolor en el estómago y cadera.

Por el momento se desconoce su estado de salud.

El menor fue trasladado a la sala de Urgencias del Hospital General Hugo Martínez Tijerina, donde permanece internado.