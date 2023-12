Desaira el PT a "Bebo" Z´ Cruz

NUEVA ROSITA, COAH.- La dirigencia municipal del Partido del Trabajo no respaldará las aspiraciones del Dr "Bebo" Z' Cruz a participar en las próximas elecciones a la presidencia municipal de San Juan de Sabinas.

"Su tiempo ya pasó se le brindó la oportunidad y no dió los resultados esperados, no permitiremos arribistas ni oportunistas" dijo Luis Eduardo Morales Martínez coordinador municipal del Partido del Trabajo en el municipio de San Juan de Sabinas.

En caso de que el Partido del Trabajo vaya en coalición con MORENA en la próxima contienda electoral se estará invitando al doctor "Bebo" Z' Cruz para que se integre a los trabajos del partido y tendría que hacerlo mediante el comité que ya está integrado.

Luis Eduardo Morales Martínez, dijo que "Bebo" Z' Cruz se autonombra Coordinador Municipal del Partido del Trabajo, este puesto ya está ocupado y representado por el entrevistado y con el nombramiento en mano quien lo mostró en la rueda de prensa que se llevó a cabo ayer.

"El trabajo que ya está realizado en el Comité Municipal del Partido del Trabajo, no será tirado por la borda y no permitiremos que nadie se quiera adueñar de él ya que la dirigencia y los integrantes del partido no se merecen alguna negociación por debajo del agua". Concluyó el entrevistado.