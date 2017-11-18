Desairan Buen Fin

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Completamente “desangelado” lució en esta localidad el programa Nacional del Buen Fin que arrancó el día de ayer.

El comercio lució completamente solo a pesar de las ofertas que se publicaron en los aparadores y propagandas alusivas al programa. Algunos comerciantes se mostraron desilusionados en el inicio del programa por la falta de clientela interesada en aprovechar los descuentos en todos los artículos que se ofertaban.

Los grandes comercios como lo son las mueblerías también lucieron solos, solamente se escuchaba la música mientras que los empleados anunciaban las ofertas.

Los pequeños comerciantes ubicados en el pasaje Merco esperan que el fin de semana se incrementen las ventas, sobre todo que el aguinaldo se quede en el Municipio y no sea derrochado en las tiendas de los Estados Unidos.