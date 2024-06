Desaparece adolescente

NUEVA ROSITA, COAH.- Una adolescente que fue reportada como desaparecida en la Villa de San Juan de Sabinas y la cual es buscada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, rompió el silencio y, a través de un perfil de Facebook con el nombre de Karla Franco, narró por qué huyó de su hogar.

Karla N de 16 años de edad tal cual aparece en la ficha de personas desaparecidas de quien no se sabe el paradero desde el pasado 14 de junio, expresó: "Miren a todos, yo estoy bien, ya lo dije, me salí por voluntad propia, mi mamá me obliga hacer cosas con su señor, cosas que yo no quiero.

Y agrega: Mi mama solo está haciendo mucho escandalo porque no quiere que su señor se vaya.....

La menor fue reportada como desaparecida el pasado 17 de junio del presente año, es de nacionalidad mexicana, mide 1.60 metros, pesa 52 kilos, el tipo de cabello es corto a la altura de los hombros en color rojizo y como señas particulares tiene una cicatriz en ceja derecha.

Karla fue vista por última vez en la Villa de San Juan de Sabinas y hasta el momento se desconoce su paradero, si la has visto, favor de informar a los teléfonos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, 911 o bien 844 438 07 00.