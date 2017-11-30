Desaparece ciudadano

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Alondra Garza Velázquez reportó la desaparición de su hermano Juan Enrique de 43 años de edad a la Dirección de Seguridad Pública.

Juan Enrique padece de convulsiones y salió el día de ayer del rancho “Las Palomas” ubicado a la altura del panteón municipal Santa Rosa y hasta el momento se desconoce su paradero.

La denunciante mencionó que teme por la vida de su hermano por los ataques de convulsiones que padece, las personas que deseen aportar algún dato comunicarse al número telefónico 861 122 97 86 con la denunciante. Jesús Enrique es ampliamente conocido por la ciudadanía, sobre todos por los pequeños comerciantes ya que les prestaba sus servicios como vigilante nocturno, pero hasta el momento no lo han visto merodeando por estos lugares.

Alondra Garza dio a conocer las características de su hermano a las autoridades policíacas, es de complexión gruesa, tez aperlada, viste pantalón de mezclilla, usa sombrero y siempre porta un maletín o un saco donde guarda sus objetos personales.