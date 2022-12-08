Desata pánico el Balacera en Juárez

VILLA DE JUAREZ, COAH.- El enfrentamiento que se registró ayer entre civiles armados y elementos de distintas corporaciones policíacas en la presa Don Martín, provocó el pánico entre los lugareños que temían por su vida.

Las familias se mostraron temerosas al escuchar los disparos que provenían de ese lugar, causando el terror entre las familias que radican cercanas a la presa.

Policía Civil de Coahuila, como elementos de la Fiscalia de la Región Carbonífera y elementos de seguridad pública hicieron frente a los civiles armados que trataron de ingresar al Estado por la presa Don Martín.

En las próximas horas se esperaba confirmar los rumores que circularon sobre la muerte de los civiles que fueron abatidos durante la refriega registrada ayer, finalmente no fue así.