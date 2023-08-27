Desatienden cartilla militar

NUEVA ROSITA, COAH.- Fue mínima la cantidad de jóvenes de la clase 2005,y remisos que acudieron durante el periodo vacacional de verano a realizar su trámite de la media cartilla del servicio militar mexicano.

Lo anterior fue señalado por el oficial mayor de la junta de reclutamiento de San Juan de Sabinas, Agustín Castro Escalante, quien explicó que desaprovecharon la oportunidad de que en estas vacaciones pudieran hacer su trámite para adquirir este documento.

“Tuvimos muy poca respuesta de los jóvenes, fueron pocas las personas que acudieron a la junta municipal de Reclutamiento a realizar el trámite a pesar de que la oficina permaneció abierta durante la semana con horarios flexibles para los interesados".

Indicó que hace algunos meses se hizo promoción del trámite de las cartillas militares en las diferentes preparatorias y universidades, como la EBURR y Metropolitana para que los jóvenes acudieran a realizar su trámite.

Los directivos de los citados planteles educativos les ofrecieron descuentos en el pago de colegiaturas a cambio de que acudieran a realizar el trámite, durante ese tiempo los jóvenes estuvieron acudiendo con regularidad para solicitar su media cartilla militar.

Señaló que el trámite se hace en presidencia municipal en el horario de 09:00 de la mañana a las 15:00 horas de lunes a viernes, Castro Escalante les recordó a los jóvenes que el programa se cierra el próximo 15 de octubre del presente año.