Descansarán restos del minero José Alfredo en Nava, Coahuila

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Los restos mortales del minero José Alfredo Ordoñez Martínez descansarán en un cementerio del Municipio de Nava, Coahuila a decisión sus 2 hijos y viuda quienes desde hace 6 años radican en la región de los 5 Manantiales.

Alicia Lizeth Ordóñez Martínez, hermana de quien perdiera la vida aquel fatídico 19 de febrero del 2006, hace ya 18 años en la tragedia registrada en la Mina Pasta de Conchos, compartió a LA VOZ su sentir en torno a la decisión de su cuñada María Luisa.

Dijo que gracias a Dios su hermano el cuate va a descansar en una tumba, pero no al lado de los restos mortales de su madre como ella en vida así lo pidió, -al fin podrán estar juntos en el cielo, pero no así en el panteón-, comentó con voz entre cortada Alicia Lizeth Ordóñez Martínez.

"A mí me habló una persona de nombre Julio de la mina para preguntarme si ya me habían avisado que los restos que habían encontrado eran de mi hermano, les dije que no, por tanto, quedó al descubierto que la viuda y los hijos de José Alfredo no les dieron a conocer nada al respecto".

"Yo intenté conseguir el número de teléfono de mi cuñada, le marqué a mi sobrino, tampoco me contestó, luego me enteré que andaban en México, les pedí explicación respecto por qué no me informaron nada, los cuestioné que iba a pasar, donde sepultarían a José Alfredo mi cuate, donde lo iban a velar y el muchacho me dijo en Nava.

-Yo les dije como van a hacer eso si mi mamá murió en la espera de que encontraran a mi hermano y le entregaran los restos-, ella falleció hace 2 años y se fue con su pena en el corazón.

"Les expresé también a mis sobrinos que no se valía lo que están haciendo, porque la familia de él está aquí en Palaú, incluso hay gente que me está preguntando donde lo velarán y con todo el dolor de mi corazón yo les digo los restos de mi hermano van a ser velados en la ciudad de Nava y van a ser sepultados alla".

Estoy inconforme por lo que están haciendo sus hijos, su familia es de 2 personas, y aquí en Palaú mi hermano fue siempre bien reconocido, estoy molesta porque no sé que van a hacer los restos de mi hermano en Nava, el día de mañana o pasado que sus hijos cambien de residencia, la tumba de José Alfredo quedará abandonada, en cambio aquí estamos sus familiares, los restos de mi mamá están aquí y ella pidió en vida que, si moría y si recuperaban los restos de mi hermano, los sepultaran juntos.

Alicia expresó –ni modo, mis sobrinos y mi cuñada alejan una vez más el cuerpo de mi hermano de los restos de mi madre, Dios que los bendiga, mientras que nosotros recordaremos a José Alfredo, como una persona bien responsable, bien trabajador, una linda persona, él ya va a descansar en paz-.

Agregó que la última vez que vio a su hermano él tenía 24 años de edad, esa noche se fue a trabajar a la mina enojado con mi cuñada, al día siguiente se enteraron de la tragedia, -mi madre perdió la noción del tiempo, se agarró corriendo entre el monte, desesperada- hasta llegar a la mina.

"Mi madre duró meses en la espera de que llegaran a sacar el cuerpo de cuate", destacó la entrevistada.

Indicó que ni siquiera para realizarles las muestras de ADN les habló su cuñada, nos mintieron diciéndonos que unicamente a los hijos les realizarían los análisis de muestreo, externó.

"Mi hermano siempre fue bien alegre, incluso ese día cuando él se fue a trabajar estaban tomando en mi casa y mi cuñado le dice como que vas a ir a jalar a lo que Cuate contestó, tengo que ir a jalar porque esta mujer quiere dinero", se nos hizo raro que se fuera porque le gustaba mucho la cerveza, el cigarro casi no, pero nunca fue problemático y tampoco estuvo encerrado".

Expresa Alicia que, los primeros meses del mes de febrero ella le cortó el pelo a su hermano y él le dijo "Ahora sí Merry, hasta mayo me lo corto otra vez, sin imaginarse lo que estaba por ocurrir.

La Cuata tiene más hermanos, Esmeralda de aproximadamente 50 años de edad y Trinidad de 40, pero desconoce si ellos acudirán al funeral, en su caso expresa que no, puesto que tiene mucho coraje por la decisión que tomaron sus sobrinos, -yo sé que no debo actuar así ni ponerme en este plan, pero no se vale lo que están haciendo-.

Los restos de José Alfredo serán velados en Capilla La Piedad a partir de hoy en punto de las 15:00 horas y su cuerpo será sepultado el próximo lunes en el panteón de Nava, Coahuila.

A sus sobrinos les envió este mensaje: Dios los bendiga y los perdone y sí fue la decisión de ellos de enterrar los restos de mi hermano y velarlo allá en Nava, adelante.

Siento mucha tristeza por eso que están haciendo, dejan muchos corazones destrozados, mi corazón este desecho porque Cuate era una mitad de mí, éramos cuates, que bueno que los restos de mi hermano van a está descansando en un panteón, pero no, donde nosotros queríamos, aun lado de mi madre, externó.