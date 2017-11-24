Descenderán temperaturas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tenemos el ingreso del frente frío número 10 que esta sobre la región Carbonífera y nos trae un descenso en la temperatura nada más en lo que viene siendo al amanecer entre 6 y 7 grados y en la tarde se recupera el termómetro que es el punto de quiebre a las 3 de la tarde con un máximo de 20 grados y posteriormente inicia el descenso, durante la noche tendremos temperaturas entre los 10 y 5 grados centígrados y esto va a ser un ciclo repetitivo en lo que se acomodan los siguientes frentes fríos, informó Marco Antonio Rendón del Centro Meteorológico del Plantel Conalep.

En cuanto al fin de año ya alcanzamos a visualizar lo que será para el día 24 de diciembre y se prevé que estemos a un grado centígrado como mínima y 13 la máxima, igualmente para el 31 de diciembre pero todavía depende de como se comporten los próximos frentes fríos y la temporada invernal.

Además agregó que las enfermedades están al orden del día por lo cual hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, en lo que viene siendo en un ambiente controlado como lo es su domicilio, que al salir de su casa trate de abrir primero su puerta para que se mezcle el aire frío con el caliente o viceversa para evitar un golpe frío.