Descuidan a niños en la Carbonífera

NUEVA ROSITA, COAH.- La mayoría de los niños que se encuentran en Casa Hogar Refugio y Esperanza están por omisión de cuidados por parte de los padres de familia, la mayoría de los pequeños pertenecen a los municipios de Múzquiz y Sabinas.

En la actualidad son 27 niños, de 1 a 16 años de edad, son atendidos por una docena de personas que laboran en casa hogar atendiendo a los niños resguardados.

Gracias a los benefactores y los ayuntamientos que les entregan en forma mensual cierta cantidad para la manutención de los niños así como los gastos que se generan en casa hogar Refugio y Esperanza.

Claudia Hernández Salas Directora de la casa hogar Refugio y Esperanza mencionó que como es la única casa hogar que funciona en la Región Carbonífera, los niños que son retirados de los hogares familiares son resguardados en este lugar.

Desde que inició la pandemia a la fecha los casos de omisión de cuidados se incrementa, además existen otros casos algunos muy graves que tienen que atender en hospitales de la Capital del Estado. Dijo la entrevistada.