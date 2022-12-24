Desea MARS una feliz navidad a los coahuilenses

Saltillo, Coah.- Con sus mejores deseos de que estas fiestas decembrinas las familias coahuilenses las disfruten en unidad, paz y armonía, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís mandó un mensaje para agradecer a toda la sociedad por los resultados que ostenta el Estado, que son gracias al trabajo en conjunto.

“A todas las familias coahuilenses: Deseo que pasen una muy Feliz Navidad, que celebren en paz y armonía”, expresó.

“Son épocas de reflexión, de agradecimiento y reconocimiento por las metas y logros que hemos alcanzado entre todos”.

A todas las familias, el gobernador Miguel Riquelme les reiteró su agradecimiento y sus felicitaciones en estas fechas.

De la misma manera, hizo un llamado a los coahuilenses a mantener las medidas preventivas de salud, sobre todo ahora que se pronostica un cierre de año frío.