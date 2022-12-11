Desmiente AHMSA la venta de MICARE

Luego de que en redes sociales circulara que el empresario minero y ganadero Antonio Flores Guerra supuestamente comprara la totalidad de los activos de Minera Carbonífera Rio Escondido (MICARE) esta noticia fue desmentida por Altos Hornos de México.

En el texto que circula por rede sociales se mencionó que el empresario muzquence ha sostenido pláticas con altos directivos de la empresa para la adquisición de las concesiones mineras de la zona.

Además también se dijo que entre la adquisición también está el edificio, maquinaria y concesiones que tiene en la empresa la región fronteriza y norte del estado

Sin embargo esto fue desmentido por empresa indicando que ellos no han tenido ningún acercamiento con el empresario ni con ninguna otra persona además de que por el momento MICARE no está en venta.