Despiertan por olor a quemado

ESTACIÓN BARROTERAN, COAH.- Una familia se salvó de morir calcinada luego de incendiarse la vivienda que habitaban sobre la calle Mina Siete en este mineral.

Elementos de bomberos y Protección Civil al mando de Víctor Guajardo Loo, lograron sofocar las llamaradas y poner a salvo a los inquilinos, gracias a la pronta coordinación entre los combatientes.

El propietario del inmueble mencionó que se encontraban dormidos cuando lo despertó un fuerte olor a humo por lo cual auxiliados por los cuerpos de emergencia y vecinos salieron del domicilio poniéndose a salvo.

Cabe señalar la alcaldesa, Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena apoyada por sus colaboradores acudió a la vivienda para brindar ayuda a la familia en desgracia.

En tanto el director de PC continúa exhortando a la sociedad en general a no mantener anafres al interior de los hogares, no encender veladoras, checar el cableado eléctrico para evitar cortos circuitos y no sobrecargar las extensiones de luz.