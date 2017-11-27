Destaca César Gutiérrez labor del Mando Único

NUEVA ROSITA, COAH.- Con rumbo al cuarto informe de Gobierno, el alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas destacó el trabajo desempeñado por el Mando Único durante esta administración, que se logró reducir el número de delitos en este Municipio.

El Edil señaló que los delitos de robo fueron a la baja durante su administración, prueba de ello en el año 2013 cerraron con mil denuncias en la Agencia Investigadora del Ministerio Público. Mientras que en el presente año se han contabilizado 92 denuncias en la Agencia Investigadora del Ministerio Público, lo que significa que se redujo considerablemente los delitos.

En este Municipio imperaba el delito de robo el cual disminuyó gracias a los operativos que realizan los elementos del Mando Único en coordinación con los agentes de las distintas corporaciones.

El Presidente Municipal dijo tener muchas satisfacciones por todas las obras que se realizaron durante su administración y logró cumplir lo que prometió durante su campaña.