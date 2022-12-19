Destaca Sabinas por su Seguridad

Sabinas, Coahuila.- En Sabinas la seguridad pública es un tema neurálgico que ha sido atendido por la administración municipal 2022-2024 en la búsqueda constante de una corporación cercana a la ciudadanía, con elementos de proximidad y atención en las diferentes colonias en la prevención de los delitos, siempre con respeto a los derechos humanos.

La alcaldesa Diana Haro Martínez comprometió desde su campaña priorizar este rubro y, con ese fin, se mantuvo el Mando Único que permite una coordinación efectiva en los tres órdenes de gobierno con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de Coahuila, Guardia Nacional y Policía Municipal.

1 / 7 Se reforzarán acciones para mantener la capacitación de elementos policiacos a través de la universidad de ciencias policiales. 2 / 7 En Sabinas la seguridad pública es un tema neurálgico que ha sido atendido por la administración municipal 2022-2024. 3 / 7 La alcaldesa Diana Haro Martínez comprometió desde su campaña priorizar este rubro. 4 / 7 A la par se integran en las colonias los comités de seguridad pública ciudadanos, con el objetivo de coadyuvar en las tareas de prevención. 5 / 7 Aseguró que se reforzarán acciones para mantener la capacitación de elementos policiacos. 6 / 7 7 / 7 ❮❯

En este rubro se incorporaron al parque vehicular un total de 4 patrullas este año; 2 camionetas Ram todo terreno que proporcionó el gobierno del Estado que representa el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, así como dos vehículos Versa debidamente equipadas, por parte de la administración municipal con un valor superior al millón de pesos, además de uniformes y zapatos para los elementos policiacos. Esto es adicional a la adquisición de equipo de trabajo para la corporación.

A la par se integran en las colonias los comités de seguridad pública ciudadanos, con el objetivo de coadyuvar en las tareas de prevención por parte de las autoridades, en atención a los reportes, considerando la alcaldesa Haro Martínez, que en el tema de seguridad el ejemplo lo ha puesto el mandatario Estatal Miguel Ángel Riquelme Solís, con el llamado a que la paz y la seguridad de nuestro municipio y del Estado no se trastoquen.

Aseguró que se reforzarán acciones para mantener la capacitación de elementos policiacos a través de la universidad de ciencias policiales ubicada en el municipio de Piedras Negras y del cual ya egresaron 8 cadetes que fueron ingresados a la corporación de Sabinas, que mantiene abierta su convocatoria para que ellos que tengan la vocación de servicio.