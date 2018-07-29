Destacan mujeres en fisicoconstructivismo

MOISES SANTIAGO / LA VOZ

SABINAS, COAH.- El deporte de los músculos no es privativo de los hombres en la Competencia Nacional de Fisicoconstructivismo las chicas del coach Melin Martínez destacaron en una gran participación durante este pasado fin de semana, las mujeres de Nueva Rosita también tienen lo suyo en este apreciado deporte.

Por lo regular son los jóvenes quienes buscan este tipo de actividad física y cuentan con la preparación adecuada con rutinas propias.

Melin Martínez coach y preparador físico de la localidad señaló que este deporte normalmente se cataloga para los hombre pero en Nueva Rosita se cuenta con un club de atletismo donde las mujeres logran destacar al contar con rutinas de estrategias y acciones continuas que les dejan mostrar su musculatura.

Demostraron su power en pose para periódico La Voz las chicas del Gym de Melin Martínez Iliana Contreras, Mónica Pérez y victoria Valadez con poco menos de un año de rutinas diarias han logrado un escultural figura poniendo en alto a la ciudad de Nueva Rosita con espectaculares actividades físicas.

Por su parte el Coach Melin Martínez señaló que esta actividad no es privativa de los hombres aunque normalmente son los jóvenes quienes se acercan con mayor frecuencia a realizar actividades físicas que los preparan para el desarrollo de competencias de carácter estatal, y nacional.