Destacó Conalep en desfile

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tuvimos buena respuesta por parte del público que disfrutó del desfile pasado en conmemoración al 107 aniversario de nuestra Revolución Mexicana, informó el director del plantel Conalep de Múzquiz, Juan Carlos Garza Cavazos.

Este evento nos dejó muy buen sabor de boca a todo el personal del plantel y a nuestros alumnos, estuvimos presentando varios cuadros durante el trayecto del desfile, por mencionarlos tuvimos un cuadro de porristas que presentaron evoluciones o llamadas pirámides también a cargo de la profesora Rosa del Carmen García, conocida como Nena.

Posterior a eso se presentó un baile de danza de caballitos y el encargado de esa actividad artística fue el profesor Gilberto García Franco, la profesora Brenda Esquivel y la profesora Angélica y muchos maestros más que estuvieron involucrados en las demás presentaciones en el desfile.

Agradecemos a la gente por sus comentarios y reconocimientos a nuestra institución, ya que es la finalidad de resaltar siempre el nombre de nuestra institución educativa. Por otra parte, indicó que se continúa promoviendo en lo que son las secundarias de nuestra región para el próximo ejercicio escolar.