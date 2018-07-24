Destroza camioneta al impactarse en árbol

SABINAS, COAHUILA.- Dos personas lesionadas fue el saldo del choque con un árbol de una camioneta tipo familiar, justo en el cruce de la calle Magnolia y el camino al ejido El Mezquite la noche del pasado domingo.

Fue aproximadamente a las 23:00 horas cuando se tuvo el reporte de un accidente automovilístico en el camino de acceso al ejido El Mezquite, por lo cual oficiales de la Policía Municipal se trasladaron hasta el lugar.

En el cruce de la calle Magnolia con el entronque al camino ejidal, se encontró una camioneta tipo familiar, Ford Escape, modelo 2013, con placas de circulación FJD-67-13, que se había impactado contra un árbol.

Trascendió que dicho vehículo el conductor y una menor de edad habían sido trasladados por particulares a un hospital para recibir atención médica.

Encuentran vehículo que se impactó contra un árbol.