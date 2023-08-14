Destrozan pierna a motociclista

NUEVA ROSITA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado de gravedad en un accidente automovilístico registrado entre las calles Zaragoza y Galeana de la colonia Comercial donde resultó lesionado Armando Monsivais Castro de 19 años de edad quien presenta fractura expuesta de tibia y peroné izquierdo.

El lesionado se desplazaba presuntamente en exceso de velocidad de oriente a poniente por la calle Galeana sin ninguna precaución y es impactado en la parte lateral de la motocicleta por Juan Gilberto Pérez Leyja conductor de una camioneta Chevrolet modelo 1994.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos del cuerpo de bomberos para atender al lesionado que fue necesario trasladarlo al hospital Regional.

Carlos Armando Monsivais de 19 años de edad al ser valorado por los médicos del área de urgencias determinaron someterlo a cirugía debido a las lesiones que presentaba que son fractura expuesta de tibia y peroné izquierdo así como escoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

Elementos de vialidad recomendaron a los motociclistas que reduzcan la velocidad para evitar accidentes que pudieran resultar de lamentables consecuencias como el ocurrido ayer en la colonia Comercial.