Detectan billetes falsos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal, hace un llamado para que las personas revisen detalladamente los billetes que reciban en esta temporada, pues se ha detectado la circulación de papel moneda falsificado, principalmente de 200 y 500 pesos. Lo anterior ha sido reportado por los elementos de Seguridad Pública municipal que han sido asignados a realizar servicio social en las calles del primer cuadro de la ciudad.

Cabe recordar, que ante el incremento de circulante porel pago de aguinaldos y otras prestaciones, es importante reforzar las medidas de seguridad para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Detalló el titular de la dependencia David Alejandro Ramírez Sánchez, quien mencionó que para reconocer un billete falso debe seguir la ciudadanía tres pasos muy sencillos como; tocar, mirar y girar el billete.

Por ejemplo, al tocar la superficie del billete real se siente en él una textura especial y se percibe una impresión con realce, al mirar a trasluz el papel moneda se observa una marca de agua, el hilo de seguridad y el registro perfecto del mismo, mientras que al girar el billete hacia los lados se pueden observar el movimiento de la imagen en el hilo 3D y la tinta que cambia de color.

Por tal motivo de forma preventiva, la dirección de Seguridad Pública reitera el llamado a la población en general para que se extremen las medidas de cuidado personal para disminuir las posibilidades de ser víctimas de cualquier ilícito de este tipo.