Detectan cámaras a sujetos drogados

NUEVA ROSITA, COAH. - Vecinos de la colonia Rovirosa detectaron en las cámaras de seguridad la presencia de varios sujetos drogados en pleno día, uno de ellos mostró sus geniales a las personas que transitaban por la arteria principal del sector.

Cabe hacer mención que en la arteria principal se ubican una primaria y jardín de niños, los vecinos tienen temor de que estos sujetos puedan agredir o atacar a los alumnos de esos planteles educativos.

Hoy un grupo de padres de familia, se entrevistaron con el director del Mando Único para solicitar vigilancia policiaca y además que los retiren de esos sectores para evitar hechos de lamentables consecuencias.

Los vecinos alertaron a las familias para que pasarán a los planteles educativos para recoger a sus hijos y que no los expusieran al peligro que representan estos sujetos adictos a las drogas.

En estos últimos días se han observado a varios sujetos completamente drogados que transitan por este sector de la población, por tal motivo algunas familias instalaron cámaras de vigilancia para evitar robos a casa habitación y además para monitorearlos.