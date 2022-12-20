Detienen a 2 ladrones

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Dos individuos fueron capturados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal al cumplimentarles ordenes de aprehensión por diversos delitos.

Los imputados fueron identificados con los nombres de José Francisco N alias “El Quemado” de 40 años de edad con domicilio en Minas La Florida acusado de robo calificado.

De igual forma fue apresado Alexis Darío de 22 años alias “El Lobito” por robo en cuantía menor de quien se dijo cuenta con antecedentes penales.

Estas personas ambos con residencia en Minas La Florida, fueron capturados por los elementos de la Fiscalía y turnados a la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

Posteriormente los jóvenes quedaron en calidad de presentados ante un juez de control quien determinará la situación jurídica de los ladrones de domicilios.

Así dando cumplimiento a las acciones realizadas por los agentes policiacos, se sigue combatiendo la inseguridad capturando a malhechores que mantienen asolados los barrios y colonias en los minerales de la cabecera municipal.