Detienen a individuo armado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por el delito de posesión de arma prohibida Juan (Q), de 31 años de edad, fue detenido el día de ayer por la mañana por elementos de la Policía Municipal, mientras se encontraba en vía pública.

Estos hechos se registraron cerca de las 12:00 del mediodía, sobre las calles Jiménez con Risueño en la colonia Deportiva.

Un sujeto fue detenido por posesión de arma blanca en la colonia deportiva.

Los elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de presencia y vigilancia sobre la colonia en mención cuando se percataron de que el hombre portaba un arma blanca, por lo que decidieron abordarlo y asegurarlo para posteriormente ponerlo a disposición de un agente del Ministerio Público.

Cabe mencionar que los operativos de presencia y vigilancia por parte de Seguridad Pública Municipal, continuarán las 24 horas del día debido a la solicitud que los ciudadanos han realizado a la dirección en mención.