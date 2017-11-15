Detienen a ladrón

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el interior de un local comercial ubicado en plena zona Centro fue sorprendido un individuo identificado como Luis Alberto Villa Sámano, de 37 años de edad, alias “El Luisio”, quien ya había saqueado varios negocios la semana pasada sobre la misma zona Centro.

Se trata de un probable delincuente que fue detenido el día de ayer por la aportación de varios artículos de un negocio denominado como Round Cero, de donde se le sorprendió infraganti la madrugada del domingo, ya que llevaba dinero en efectivo que había sacado del interior de un aparato de música, 9 tacos para jugar billar, y diversa mercancía así como una navaja y dos desarmadores con los que utilizaba para abrir las chapas de las puertas de los locales, así como intento agredir a un empleado del establecimiento de la zona Centro.

A raíz de su más reciente aseguramiento, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, (DSPM) se encontraba en ese momento realizando un patrullaje a las 02:00 horas, sobre la zona Centro.

Los uniformados, observaron cuando salió a toda prisa un sujeto de un negocio, con un bulto de color negro entre sus manos, detrás del él un hombre que pedía auxilio mientras lo señalaba por haberle robado.

Como consecuencia, los elementos iniciaron una persecución hasta arrestar al sospechoso metros más adelante; al realizarle una revisión precautoria, le encontraron entre sus ropas un desarmador, entre juegos de llaves para automóvil, así como diversa herramienta.

En esos momentos se acercó el afectado mencionando a los oficiales que ya se había ido a su trabajo a donde solo regresó a recoger unas cosas que se le habían olvidado, cuando encontró afuera tres bolsas con diversos accesorios, así como varias bolas de billar, al acercarse al inmueble, el afectado se percató de que la puerta posterior estaba abierta, con el candado violado y se escucharon ruidos en el interior; enseguida entró para investigar, pero fue empujado por el delincuente quien intentó escapar, ya que fue capturado metros más adelante por los elementos de la Policía Municipal y llevado a las celdas, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de robo en comercio y lo que resulte.