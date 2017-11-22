Detienen a menor por robar celular

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A petición de la afectada, en la colonia Las Aves, personal de la Policía Municipal, intervino para asegurar a un menor de edad, por el delito de robo simple.

A la comandancia de la Policía Municipal, arribó una ciudadana que solicitó el apoyo de los oficiales, debido a que su hijo de 15 años de edad sustrajo sin su autorización un teléfono celular.

Añadió que el imputado se encontraba actualmente en la calle Faisán, de la colonia Las Aves, por lo que los oficiales acompañaron a la madre de familia.

En el citado lugar y a petición de la afectada, los policías municipales aseguraron al probable responsable, quien reconoció los hechos señalados en su contra, agregando que el objeto ya lo había vendido a un conocido por la cantidad de 1000 pesos en efectivo.

Para continuar con los procedimientos legales, los elementos de la Policía informaron al menor de edad a quien su madre identificó como José (R), sus derechos que lo asisten y luego se remitió ante la unidad de la Fiscalía Especializada en Justicia de los Adolecentes.