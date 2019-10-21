Detienen a mujer acusada de robo

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Por el delito de robo a interior de domicilio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Yara Guadalupe.

El comandante de la Agencia de Investigación Criminal informó lo anterior.

La mujer de 22 años de edad también está acusada del delito de robo de un teléfono celular, propiedad de Eulalia Salazar ya que lo sustrajo del interior de su negocio ubicado en el pasaje Merco.

La “Yara” fue detenida mediante orden de aprehensión que se cumplimentó el pasado domingo y ya fue puesta a disposición del juzgado en materia penal de la ciudad de Sabinas.

Al parecer la presunta responsable está involucrada en una serie de robos a interior de domicilio, los cuales son investigados por los agentes policíacos para descartar su participación o bien relacionarla a los hechos.

Después de la denuncia que hiciera Eulalia Salazar, los agentes policiacos al momento de cumplimentar la orden de aprehensión lograron recuperar el teléfono que fuera sustraído del negocio y que aún se encontraba en poder de la “Yara”.