Detienen a padrastro golpeador

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- En el Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” se recupera la menor de 1 año 10 meses que fue agredida a golpes por su padrastro el pasado lunes, mientras tanto el responsable ya fue capturado por las autoridades policiacas.

Estos hechos ocurrieron el pasado lunes alrededor de las 17:00 horas en la colonia Valle Dorado de Nuevo Barroterán.

De acuerdo al reporte de la Fiscalía General de Justicia, el presunto responsable, Alexis N de 26 años ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Así que se espera el proceso de judicialización contra el imputado que deberá ser en las próximas horas.

Mientras, el Director del Hospital, Yuri Niño Vega señaló que la menor presenta traumatismo craneoencefálico así como diversos hematomas en partes del cuerpo.

A pesar que la bebé ha evolucionado favorablemente en los tres días de hospitalización, se encuentra aún delicada de salud.

Este caso fue turnado a PRONNIF quienes desde el pasado lunes se han mantenido al tanto del avance del caso, mientras la pequeña está en espera de una tomografía para determinar el tipo de lesión.

Destacó, existe la posibilidad de que la bebé haya sido golpeada con un objeto en el área frontal de su cabeza, debido a la gravedad de la lesión en el área.