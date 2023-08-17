Detienen a Yajaira

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Una mujer fue detenida con diversos objetos presuntamente robados, la fémina fue turnada a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común.

Yajaira Yulisa N de 24 años de edad con domicilio ubicado en calle Santos Degollado, Número 404 del barrio Los Cuervos fue interceptada cerca de su hogar, cargando diversos objetos.

Al marcarle el alto, la mujer enfureció enfrentando a los efectivos del orden preventivo, motivo por el cual fue sometida y trasladada a las ergástulas municipales.

Tras estos hechos, autoridades de la fiscalía solicitan a las personas que resulten víctimas de alguno robo, acudir a la Agencia Investigadora a fin de corroborar si entre los objetos asegurados se encuentran algunas de sus pertenencias.