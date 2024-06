Dice adiós a la feligresía católica

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Nombrado recientemente administrador apostólico, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño ofició su última misa en la parroquia Guadalupe de esta ciudad al filo del mediodía de este sábado.

Cientos de feligreses se congregaron en la casa de Dios para escuchar la liturgia y el mensaje del representante de la Iglesia Católica, quien invitó a los presentes a seguir haciendo el bien, a ser empáticos con el prójimo y, a sembrar esa semilla de amor y unidad.

En la misa, se contó con la presencia de párrocos y sacerdotes que encabezan diversas parroquias, siendo el anfitrión de esta ceremonia el padre Armando Guerrero Espino.

Los feligreses agradecieron a Monseñor estar siempre ahí para atenderlos, brindándoles palabras de aliento en momentos de adversidad y lo mismo hicieron los jóvenes quienes señalaron, ahora el proyecto que tienen es seguir adelante con una escuela de enseñanza bíblica La Escuela "San Gerónimo".

En la misma misa celebraron que dicho templo fuese elevado a parroquia contando para ello con el invaluable apoyo de la comunidad católica y que cada uno de los miembros haya contribuido con su esfuerzo para esto.

MENSAJE DEL OBISPO

ALONSO GARZA TREBVIÑO

"Yo estoy tan agradecido con Dios y quiero que me ayuden a darle gracias porque me permitió comenzar una nueva Diócesis y, ahora me permite también terminar el período que la iglesia establece, destacó el Obispo Alonso Gerardo Garza Treviño.

Como agradecer también a tanta gente y, a la Carbonífera, a los 5 Manantiales, la región Fronteriza por permitirme y brindarme realizar esta misión, mi agradecimiento y mi bendición también para los medios de comunicación que han sido increíblemente buenos.

"Me da mucho gusto, cerrar con broche de oro aquí en esta parroquia en Múzquiz, aquí fue mi primera visita pastoral en el 2003 y Santa Rosa fue la primera parroquia que visité" dijo.

Agregó que representó a la iglesia como Obispo 21 años, como sacerdote 51 y, fungirá como administrador católico hasta el 31 de julio, ese día dejará de serlo y se convertirá en Obispo Emérito, a la edad de 76 años.