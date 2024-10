Directora del CBTIS 20 niega supuesto desvío de fondos

SABINAS, COAH.- Ante señalamientos de desvío de recursos económicos y malos manejos por el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) que encabezó Milton Ortega Vázquez desde el 2020 hasta el pasado mes de agosto, la subdirectora académica y actual encargada de la dirección, Graciela Muñoz Vázquez negó dichas acusaciones y reiteró que se trata de diferencias de los integrantes del nuevo Comité que encabeza Carlos Carmona.

Cuestionada respecto a los hechos, la subdirectora comentó que los nuevos integrantes del (CEAP) no aceptaron que la chequera se quedara en posesión de la dirección, y pedían que les fueran entregados cheques en blanco firmados, a lo cual se negó al considerarlo incorrecto.

"Nosotros argumentamos que ellos vinieran aquí a la dirección, llenaran la chequera y que iban a buscar las firmas del presidente y tesorero, por lo cual no hay malos manejos, nosotros no manejamos los recursos, lo hacen los comités actuales y anteriores" reiteró la subdirectora.

Al ser cuestionada sobre el porqué el antiguo comité encabezado por Milton Ortega Vázquez continúa teniendo injerencia en el manejo de los recursos económicos y no se da plena facultad a los nuevos dirigentes, la subdirectora argumentó que al no existir la figura de un director, no se puede realizar toda la gestión legal, por lo cual tiene que seguir indicaciones por parte de la oficina estatal con sede en Saltillo.

Graciela Muñoz Vázquez invitó al nuevo Comité Escolar de Administración Participativa hacer equipo dentro de un marco de respeto, y predicar con el ejemplo a los alumnos, así mismo invitó a los padres de familia que tengan dudas respecto al tema, acudan a su oficina para realizar las aclaraciones correspondientes.