Dirige ONMPRI Felicia Morales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Luego de tomar posesión como líder municipal en el Municipio de Múzquiz del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), la profesora Felicia Gabriela Morales de la Garza dijo que es un gran reto y una gran experiencia dirigir las filas de mujeres.

“Es mucha responsabilidad, pero a la vez es un gran reto y los retos hay que tomarlos sobre todo por el bien de nuestra comunidad, por el bien de nuestra familia y el bien de Coahuila”.

Destacó que dicha organización tiene en puerta poner en marcha varios proyectos, uno de ellos es la capacitación para el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo de una amplia gama de actividades que le van a dar beneficio también a las mujeres de Múzquiz.

Mencionó a su vez la docente que habrán de trabajar en conjunto con las autoridades del partido a fin de traer proyectos de empoderamiento que hagan que las mujeres se sientan más seguras.

Añadió que habrán de recorrer los minerales que forman parte del Municipio de Múzquiz, ante lo cual ya estuvieron en la Villa de Esperanzas, estuvieron en Palaú y habrán de continuar con el resto de las comunidades para escuchar las peticiones de las féminas llegando además al sector ejidal pues expresó, hay mucho por hacer en estas comunidades y por su gente.