Disminuyen accidentes automovilísticos: COS

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Gracias a los operativos de anti alcohol, han disminuido considerablemente los accidentes automovilísticos donde participen conductores ebrios. Así lo señaló el licenciado Carlos Ortiz Salazar, director del Mando Único.

Estos operativos se intensifican principalmente los fines de semana en los diferentes cuadros del Municipio, los conductores que son sorprendidos manejando en estado de ebriedad se consignan de inmediato a la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

Las multas que se les aplica a conductores ebrios son elevadas y aparte liquidan otra infracción para la devolución de la unidad.

De esta manera pegándole en el bolsillo con fuertes infracciones los conductores evitan manejar en estado inconveniente.

Para el próximo mes de diciembre se incrementarán los operativos antialcohol para finalizar el año con saldo blanco en cuestión de personas arrolladas por conductores ebrios.