Donará su 1er. sueldo Julio Long Hernández

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Comprometido con la educación, el alcalde electo Julio Iván Long Hernández donará su primer sueldo, que se destinará para la compra de 20 computadoras que serán donadas a los alumnos de la escuela primaria Rubén Moreira Cobos.

Así lo informa la maestra Adriana Lizeth Fraire Herrera, directora del plantel.

El Presidente Municipal electo visitó el citado plantel educativo para conocer sus necesidades, los maestros y padres de familia le solicitaron el apoyo de un centro de cómputo para facilitar las tareas del alumnado que tanta falta hace.

Este plantel no cuenta con sistema de cómputo, solamente una de las aulas se adecuó para ello, por lo tanto el Alcalde electo adquirirá las computadoras de escritorio con el primer sueldo devengado como Presidente Municipal.

Julio Iván Long Hernández, en su campaña política recalcó que una de sus prioridades sería la educación por mencionar alguna y antes de que tome las riendas de la Presidencia Municipal está cumpliendo lo que prometió.

Ante este anuncio que hiciera el Presidente Municipal electo, madres de familia y maestros agradecieron por este gesto de nobleza que tuvo para ellos y sobre todo que serán recursos propios del futuro Alcalde para la adquisición de las 20 computadoras que se requieren en la escuela primaria Rubén Moreira Cobos.

Alumnos y padres de familia del plantel convivieron con su invitado Julio Long que repartió hasta autógrafos con los niños que lo admiraron a lo largo de su campaña.