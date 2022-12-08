Egresan 1,500 del CECYTEC

AGUJITA, COAHUILA.-Luego de develar una placa conmemorativa donada por Grupo Gutiérrez por los 15 años de la fundación del plantel Agujita del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, el director Mario Gutiérrez Martínez dijo que ya son 1500 los egresados de esta institución en 13 generaciones y muchos de ellos ya son profesionistas.

Agradeció a la Familia Gutiérrez pues siempre han estado al pendiente de las necesidades de la institución, han apadrinado generaciones y por parte del plantel corresponden con el trabajo que los representa en la región carbonífera.

Respecto a la continuidad de la carrera de los alumnos, dijo tienen convenio con el ahora TECNM, UTRC, UANE entre otras instituciones a donde los egresados de esta escuela van a continuar sus estudios para convertirse en profesionistas.

Por otra parte dijo han mejorado las instalaciones la última obra que se hizo en el plantel fue la techumbre por parte del gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo tenemos cámaras en varias partes de la escuela, aulas y pasillos, el compromiso es la mejora continua por parte de directivos y personal, somos la única institución de educación media que otorga título y cédula.

Refiriéndose a los años de pandemia dijo que las clases en línea dijo que guardando la distancia, haciendo turnos y con medidas de higiene los alumnos tuvieron clases presenciales.