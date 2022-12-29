Ejercitarse y comer sano los mejores propósitos

Hacer ejercicio o mejorar los hábitos alimenticios son los propósitos que se pueden enlistar para iniciar el 2023, indicó el instructor en educación física, del Centro de Seguridad Social (CSS), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jesús Nahúm Torres Pérez, quien llamó a la población a adoptar acciones para prevenir enfermedades y mejorar el estado de salud.

“Cada año la gente se propone nuevas metas, desde ponerse a dieta, correr, caminar, sin duda eso es positivo pero hay que tener disciplina para no dejarlos a la deriva”, abundó.

Cada arranque de año representa para muchos una oportunidad de adoptar o retomar mejores hábitos. Es importante elevar el nivel de actividad física para lograr mejores beneficios en el estado de ánimo y bienestar general de salud.

Recomendó que antes de iniciar cualquier actividad las personas deben ser valoradas médicamente para conocer su estado de salud, particularmente quienes tienen padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.

Para preservar el interés en ejercitarse, es primordial que las personas realicen una actividad que les guste, en lo posible acompañado por algún familiar o amigo para apoyarse y darse ánimos, agregó Torres Pérez.

Sugirió que se dedique un tiempo del día; por la mañana, antes de ir a trabajar para llegar con ánimo; o en la tarde-noche, cuando también ayuda a liberar el estrés acumulado a lo largo del día por la carga de trabajo.

“La idea es avanzar poco a poco y si por alguna razón dejan de hacerlo, volver a intentarlo”, enfatizó.

Recordó que es importante elevar el nivel de actividad física para lograr mejores beneficios en el estado de ánimo y bienestar general de salud, porque no es suficiente caminar al autobús o dar una vuelta al parque, sino practicar ejercicio constante.

“Las enfermedades crónicas no son obstáculo para la práctica de deporte, por el contrario, siempre se recomienda ejercitarse para evitar que sus padecimientos puedan complicarse y, en lo posible, para disminuir las dosis de medicamentos”, enfatizó.

Cualquier propósito como dejar de fumar, aprender algo nuevo, ahorrar dinero, pasar más tiempo en familia y perder peso son buenos, sin embargo hacer ejercicio y comer sano son de gran beneficio para la salud.

Llamó a las personas interesadas a acercarse a los Centros de Seguridad Social del IMSS y a sus unidades de medicina familiar para que puedan solicitar informes sobre cómo adoptar un estilo de vida adecuado.

“Nunca es tarde para empezar a cuidar su salud, su cuerpo y su organismo”, concluyó.