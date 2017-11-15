Ejidatarios son los más beneficiados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Quiero agradecer al Gobierno del Estado, principalmente al gobernador Rubén Moreira por los apoyos otorgados a nuestro ejido este pasado domingo donde tuvimos su visita en el salón Villa Jardín de nuestro ejido, informó Carlos Múzquiz, comisariado del ejido La Cuchilla.

Por otra parte, en lo que respecta a nuestro ejido, seguimos trabajando y hemos estado entregando las becas a los hijos y nietos de los ejidatarios a través de la empresa de Minera del Norte.

Quiero aprovechar, que al momento todo está normal en nuestro ejido, estamos trabajando bien con la empresa, nuestro convenio vence en febrero y nos toca renovar en esa fecha misma.

Agrego que también se está haciendo los preparativos para la posada que tendremos el mes próximo donde tendremos la entrega de algunos cobertores y otras cosas más para nuestros compañeros ejidatarios.